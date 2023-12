55 Vereine und Organisationen stellten ihre Arbeit vor 500 Gäste und Teilnehmer bei der Ehrenamtsmesse in der Kufa

Stadtdirektor Markus Schön hat bei der erfolgreichen Premiere der Ehrenamtsmesse in der Kulturfabrik Krefeld (Kufa) die Arbeit der ehrenamtlich tätigen Menschen in Krefeld gewürdigt. Zum Internationalen Tag des Ehrenamtes kamen in der Kufa viele ehrenamtlich tätige Menschen aus Krefeld zusammen, um Interessierten ihre Initiativen zu präsentieren. „All die Ehrenamtlerinnen und Ehrenamtler, die heute hier sind, sind Botschafter der guten Sache. Sie bringen Glück in diese Stadt“, sagte Markus Schön. „Oft sind Sie dabei mit ihrem Ehrenamt für Menschen im Einsatz, die gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Sie bringen Licht ins Dunkel des Alltags, bieten Halt und Stütze. Dieses Engagement ist großartig. Jede Ehrenamtlerin und jeder Ehrenamtler ist wirklich ein Geschenk für unsere Stadt.“