Tischtennis Matthias Uran setzt sich mit Bayer Uerdingen oben fest

Die Herren des SC Bayer 05 Uerdingen haben ihr Heimspiel in der Tischtennis-Oberliga mit 8:2 gewonnen. Die Gäste des TCC BW Brühl-Vochem mussten sich in den Doppeln gleich zwei Mal mit 0:3 geschlagen geben. Die Gastgeber legten auch souverän nach und entschieden sechs von acht Einzel für sich. Nur gegen den Spitzenspieler aus Brühl-Vochem ließ Bayer knapp zwei Punkte liegen. ,,Nach einem perfekten Start in die Doppel sowie einer starken Einzelleistung haben wir verdient gewonnen“, sagte der Uerdinger Spieler Matthias Uran. „So setzen wir uns weiter oben fest und bauen unsere Serie ohne Niederlage weiter aus. Mit viel Selbstvertrauen geht es nächste Woche gegen den Spitzenreiter, wo wir uns auch vornehmen, etwas Zählbares mitzunehmen.“