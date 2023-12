Statistikamt Zahl der Verkehrstoten sinkt 2023 wohl leicht

Die Zahl der Verletzten wird im laufenden Jahr voraussichtlich bei rund 360.000 Personen liegen. Das würde in etwa dem Stand von 2022 entsprechen. „Dagegen wird die Zahl der polizeilich erfassten Unfälle voraussichtlich höher sein“, so die Prognose der Statistiker. So dürften erstmals seit dem Jahr 2019 wieder mehr als 2,5 Millionen Unfälle auf Deutschlands Straßen registriert werden. Das wären rund vier Prozent mehr als im Jahr 2022.