Drogenkonsumraum in an der Schwertstraße Montag startet das Drogenhilfezentrum in Krefeld

Das Drogenhilfezentrum an der Schwertstraße 80 ist fertiggestellt und kann zum 13. März starten. Die Einrichtung mit einem Drogenkonsumraum, einem Tagesaufenthalt sowie einem medizinischen Basisangebot ist einer der wichtigen Bausteine im „Stärkungspaket Innenstadt“ der Stadtverwaltung. Die Einrichtung soll helfen, den offenen Konsum auf der Straße zu reduzieren und den Suchtkranken ein Angebot im geschützten Raum unterbreiten. „Die klare Botschaft der nun vorbereiteten Schritte ist: Die Lage in der Krefelder Innenstadt soll sich deutlich verbessern, der personell zuletzt verstärkte Kommunale Ordnungsdienst wird die Einhaltung der Regeln konsequent kontrollieren und Verstöße ahnden. Es geht um das Zusammenspiel von Handeln und Helfen – wir wollen der Szene Einhalt gebieten, haben gleichzeitig aber auch klar definiert, an welchen Orten es Unterstützungsangebote gibt“, sagt Ordnungsdezernent Ulrich Cyprian.