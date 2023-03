Interview zum Weltfrauentag „Gleichstellung existiert nur auf dem Papier“

Hinsen: Tatsächlich ist es in Deutschland immer noch so, dass wir zwar auf dem Papier, also nach dem Grundgesetz, gleichgestellt sind, aber wir stellen immer noch fest, dass Frauen weniger verdienen und in der Folge weniger Altersversorgung haben. Viele Frauen unterbrechen ihre Erwerbstätigkeit oder setzen sie in Teilzeit fort, viele Frauen sind immer noch von Gewalt betroffen. Die Parität in Gremien haben wir noch lange nicht erreicht, bei uns im Krefelder Rat sind immer noch nur knapp ein Drittel Frauen vertreten. Und wenn wir uns dann vor Augen führen, dass wir Frauen überall die Hälfte der Bevölkerung ausmachen, dann ist die Hälfte nicht ordentlich repräsentiert.