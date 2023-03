Konzert im Goldenen Hirsch Altrocker wollen es nochmal wissen

Der älteste Musiker des Events wird in die­sem Jahr seinen 80. Geburtstag fei­ern – die Erinnerungen aber sind in ihnen ebenso frisch wie die Liebe zur Musik. „Ich hab mir damals ei­niges dazuverdient und von meinen ersten Azubigehalt konnte ich mir dann mit diesen Rücklagen eine Fender-Gitarre für 1250 Mark kau­fen. Damals hat ein Käfer 5000 Mark gekostet“, erinnert sich Klubsch. Die Erinnerung an diese Zeiten, an Jugend und die Musik, die sie lie­ben, soll am 15. April erneuert werden. Was im Beginn eine Jam-Ses­sion werden sollte, ist längst ein Event für alle Fans der in Krefeld sehr erfolgreichen Beat-Musik und eine Krefelder Tradition ge­worden.