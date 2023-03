Peter Pane zieht in Krefelds Traditonslokal Ankermieter für Et Bröckske gefunden

Krefeld · Die schnell expandierende Burger-Kette Peter Pane mit Unternehmenssitz in Lübeck will im Herbst eröffnen. Sie hat einen langfristigen Vertrag als Ankermieter für das Traditionslokal in der Krefelder Innenstadt unterzeichnet.

08.03.2023, 15:56 Uhr

Schon im Herbst soll der Betrieb im Traditionslokal Et Bröckske beginnen. Die Burger-Kette Peter Pane eröffnet. Die Animation zeigt, die es aussehen könnte. Foto: Paniceus/Broeckske/Paniceus

Das denkmalgeschützte Et Bröckske in der Krefelder Innenstadt ist bald nicht wiederzuerkennen. Bis auf die Fassaden ist alles neu. Der Komplettumbau – besser Neubau – liegt im Zeitplan, und der Ankermieter für die Traditionsgaststätte ist gefunden. Die Verträge sind unterzeichnet. Im kommenden Herbst will die Burgerkette Peter Pane eröffnen.