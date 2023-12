Neue Gebührenordnung Stadt Krefeld erhöht die Friedhofsgebühren

Info

Der Bund der Steuerzahler hat für das Jahr 2022 die Friedhofsgebühren von 30 NRW-Städten verglichen. Krefeld gehört dabei zu den teuersten.

Für ein Sargwahlgrab (einstellig, normale Lage, Nutzungszeit 30 Jahre) zahlten Krefelder demnach 3531 Euro. Am teuersten war es in Recklinghausen mit 4322,25 Euro, am günstigsten mit 1750 Euro in Gütersloh. Bei den Urnenreihengräbern zahlte man 2022 in Krefeld 1831 Euro. Am teuersten war es in Köln mit 2600 Euro, am günstigsten in Gütersloh mit 347 Euro.