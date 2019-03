Interview mit Veronika und Heinz-Josef Dackweiler: „Die Tourenauswahl ist fast ein Selbstläufer“

Korschenbroich Die Mitglieder aus dem Sprecherrat des ADFC Korschenbroich über ihr neues Tourenprogramm und die Vorzüge der Radregion Niederrhein.

Im 25. Jahr der ADFC-Ortsgruppe Korschenbroich bringen Sie nun bereits zum 24. Mal ihren Radtourenführer „KORAD“ heraus. Was muss ein gutes Tourenprogramm beinhalten?

Heinz-Josef Dackweiler Vor allem muss er eine große Vielfalt haben. Es gibt Mitglieder, die nur an schönen Ausfahrten interessiert sind, andere wollen dazu noch ein kulturelles Programm. Und dann muss es unterschiedliche Tourenlängen geben – von der Ganztagestour bis zu unserer Mittwochabend-Tour, bei der wir nur etwa eineinhalb Stunden unterwegs sind. Für jeden sollte etwas dabei sein.

Angebot Das gelbe Programmheft „KORAD“ der ADFC-Ortsgruppe Korschenbroich (Auflage: 1800 Stück) liegt ab sofort bei Sparkassen, im Bürgerbüro, in Geschäften und Büchereien aus.

Veronika Dackweiler Das passiert eigentlich ganz von alleine. Wir haben viele Tourenleiter, die seit der ersten Stunde dabei sind, aber es sind über die Jahre auch Neue dazugestoßen, und alle bringen ihre eigenen Ideen ein. Und jeder hat sein Spezialgebiet, in dem er jeden Schleichweg kennt. Zudem schnappen wir auch immer wieder neue Angebote und Besichtigungsmöglichkeiten in der Region auf und machen daraus eine neue Tour. Wir sind diesbezüglich im Umland schon bekannt, das ist fast ein Selbstläufer. So hat sich bislang fast nie etwas wiederholt.