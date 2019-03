Verkehrsausschuss in Korschenbroich: Stadt lehnt Radverkehr in Gegenrichtung auf weiteren Einbahnstraßen ab

Korschenbroich Die Fraktionen von Die Aktive, FDP und Grünen fordern, dass Einbahnstraßen für Radfahrer in Gegenrichtung geöffnet werden. In der nächsten Sitzung des Verkehrsausschusses wird sich die Stadt gegen den Antrag aussprechen.

Anfang Dezember hatten Die Aktive, FDP und Grüne in einem gemeinsamen Antrag im Bau- und Verkehrsausschuss gefordert, dass Radfahrer künftig auf Einbahnstraßen in entgegengesetzter Richtung fahren dürfen. Während die Fraktionen darin eine Steigerung der Attraktivität des Radverkehrs sehen, befürchtete die Verwaltung in der Dezembersitzung eine Steigerung der Gefahren für Radfahrer. Auch die Fraktionen von SPD und CDU waren skeptisch. Nun hat die Stadt geprüft, ob eine solche Regelung infrage kommt. In der kommenden Sitzung des Bau- und Verkehrsausschuss am Dienstag, 26. März, wird sich die Stadt gegen den Antrag aussprechen.