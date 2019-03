Feuerwehr Korschenbroich: Die Feuerwehr ehrt langjährige Kameraden

Korschenbroich Alleine der Löschzug Korschenbroich wurde im vergangenen Jahr zu 136 Einsätzen gerufen.

Nach einer kurzen Geschichte über das Feuerlöschwesen und der Vorstellung der laufenden Investitionen dankte Venten für den Einsatz an 365 Tagen im Jahr. Er versprach, weiterhin die Feuerwehr in vollem Umfang unterstützen zu wollen und zu müssen. Rainer Kox, Löschzug Glehn, und Martin Sträter, Löschzug Korschenbroich, erhielten die Auszeichnung des Landes NRW in Silber für 25 jährige Mitgliedschaft im aktiven Dienst.