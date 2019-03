Baugebiet in Korschenbroich: Dörfliche Struktur soll erhalten bleiben

Raderbroich Die CDU informierte über das geplante Raderbroicher Baugebiet zwischen Fluitbach und Kreisstraße 23. Ein Plan soll die geordnete Bebauung ermöglichen. Der Bauträger hat drei mögliche Varianten erstellt. Die Stadt favorisiert keine.

Ein erstes Abtasten, ein erster Blick auf Möglichkeiten und eine erste Abfrage von Wünschen: Das alles hatte sich die CDU Korschenbroich vorgenommen, als sie zu einem Informationsabend in den Ratssaal bat. Thema war das Neubaugebiet, das in Raderbroich entstehen soll: in der Nähe der Mathiaskapelle, zwischen der Kreisstraße 23 und dem Fluitbach. Zahlreiche Bürger nutzten die Gelegenheit, sich über das Vorhaben zu informieren, getragen von dem am Abend formulierten Wunsch, die dörfliche Struktur in Raderbroich auch zukünftig zu bewahren. „In diesem Bereich besteht zurzeit kein Bebauungsplan“, sagte der CDU-Vorsitzende Bernd Scheufeld. Wenn jemand einen Bauantrag stelle, habe die Stadt kein Recht, das zu versagen. „Dort könnten dann relativ gewaltige Baukörper entstehen“, meinte Scheufeld. Genau das will die Stadt verhindern, indem „ein Bebauungsplan genau vorgibt, was genau entstehen soll.“