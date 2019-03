Jahreshauptversammlung in Korschenbroich: Heimatverein beklagt Mitgliederschwund

Jahreshauptversammlung in Korschenbroich

Korschenbroich Bei seiner Jahreshauptversammlung stellte der Heimatverein fest, dass es nun 20 Mitglieder weniger gibt als vor einem Jahr. Außerdem stellte man das Programm für das laufende Jahr vor.

„Das Programm zusammenzustellen ist zeitaufwändig“, gab Museumsleiterin Hilla Baecker zu verstehen. Wobei es da auch Selbstläufer gibt wie Jazzveranstaltungen, die immer sehr schnell ausgebucht sind. Der nächste Jazzabend findet am Freitag, 5. April, ab 19 Uhr statt. Interessant dürfte auch die vogelkundliche Abendwanderung mit Claus von Kannen am 17. April werden. „Viele Vogelarten sind nicht mehr bei uns vertreten“, klagte von Kannen. „Kunstausstellungen zu planen, ist nicht schwierig“, erklärte Hilla Baecker. Es gebe viele Bewerbungen, Künstler aus der Region hätten Vorrang. Die nächste Ausstellung wird am 14. April eröffnet – Petra Emmerich und Renate Patt werden dann zum Thema „Tiefe“ neue Arbeiten präsentieren.