Tipps für den Nachwuchs in Korschenbroich: Stadt hat neuen Ausbildungswegweiser

Korschenbroich 48 Betriebe und 37 Berufe in Korschenbroich werden in der Broschüre vorgestellt. Doch das 90 Seiten starke Werk hat mehr zu bieten als die Kontaktdaten der einzelnen Unternehmen.

Carolin Kreuels, Mitarbeiterin der städtischen Wirtschaftsförderung, hat in diesem Wegweiser nicht nur die einzelnen Berufe, Ausbildungs- und Verdienstmöglichkeiten sowie alle Kontaktdaten zusammengefasst. Vielmehr finden sich in dem 90 Seiten starken Werk auch wertvolle Tipps für eine erfolgreiche Bewerbung sowie diverse Links, die Schulabgängerinnen und Schulabgängern in Sachen Berufswahl auf die Sprünge helfen.

Unternehmen wie die Autoteile Post AG mit Sitz an der Fuggerstraße in Kleinenbroich nehmen diese Plattform auf der Suche nach qualifiziertem Nachwuchs gerne in Anspruch. Die Firma bietet mit sieben verschiedenen Fachrichtungen stadtweit die meisten unterschiedlichen Ausbildungsberufe an. „Die Broschüre ist für uns Unternehmen sehr hilfreich, wir machen da gerne mit“, sagt Vorstandsmitglied Manuel Post.