Im Katho St. Andy Korschenbroich : „Blauer Montag“ macht Jugendheim zum Theater

Korschenbroich Das „Katho St. Andy“ wurde bei der Aufführung des Stücks zu einer Bühne. Worum es in der Inszenierung ging und wie sie beim Publikum ankam.

„Willkommen im Blauen Montag“ – so empfing ein Clubbesitzer nach langem Corona-Stillstand seine Gäste. Die waren froh, endlich wieder feiern zu können. Sie wollten loslassen und in dieser Nacht zu allem einfach „Ja!“ sagen. Wohin das führt, war jetzt im Jugendheim „Katho St. Andy“, Jugendheim zu sehen, wo Performance-Theaterstück „Blauer Montag“ aufgeführt wurde. Sieben Darstellerinnen und Moritz Debock – alle im Alter zwischen 18 und 24 Jahren – standen dabei auf der Bühne.

Die Handlung steigerte sich nach und nach: Der DJ des Clubs legte auf, doch die Schauspieler konnten sich nicht sofort frei und enthemmt auf der Tanzfläche bewegen. Durch die Pandemie vom Clubbing entwöhnt und noch nicht wieder souverän im Auftreten, stahlen sie sich zunächst lieber an eine Bar, um dort Halt an einem Getränk zu finden. Aber mit zunehmendem Beat aus den Lautsprechern und steigendem Alkoholpegel lösten sie sich vom Tresen. Von nun an hieß es: „Kopf aus, Musik an“. Es wurde getanzt, gesungen und gelacht.