Star kommt nach Mönchengladbach : Ray Wilson kehrt auf die Bühne der Sommermusik zurück

Mönchengladbach Der frühere Genesis-Sänger steht am 24. August auf der Bühne in Schloss Rheydt. Noch gibt es Tickets für den Auftritt des britischen Musikers.

(RP) Er ist zurück in Rheydt– nach zehn Jahren. Am Dienstag, 24. August, steht die Genesis-Legende Ray Wilson wieder auf der Open-Air-Bühne der Sommermusik in Schloss Rheydt.