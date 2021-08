Großaufgebot in Vorst und Umgebung : Demenzkranke Kaarsterin mit Hubschrauber gesucht

Vorst Ein Großaufgebot der Polizei hat am Mittwoch in Vorst für Aufsehen gesorgt. Grund war ein Spaziergang einer an Demenz erkrankten Seniorin. Diese wurde in Kleinenbroich gefunden.

Ende gut, alles gut: Ein Spaziergang einer Kaarster Seniorin hat am Mittwochnachmittag ein glückliches Ende genommen.

Die Dame nutzte eine scheinbar günstige Gelegenheit, um in Vorst einen Spaziergang zu machen. Als die Angehörigen bemerkten, dass sich die an Demenz leidende Seniorin mit unbekanntem Ziel aufgemacht hatte, verständigten sie die Polizei. Mit zahlreichen Einsatzkräften durchkämmten Beamte den Stadtteil Vorst und umliegende Ortschaften und suchten auch weitere mögliche Anlaufstellen der Kaarsterin auf. Auch ein Personenspürhund (Mantrailhund) und ein Polizeihubschrauber wurden angefordert.

Doch dann kam gegen 17.30 Uhr die erlösende Nachricht von einem der Streifenteams, dass die Seniorin im Bereich Kleinenbroich/Düppheide erschöpft, aber unversehrt angetroffen wurde. Auch die Familie der Kaarsterin konnte erleichtert aufatmen, als sie die vermisste Seniorin gesund und munter wieder in die Arme schließen konnte.

