FDP im Rhein-Kreis Neuss : Bijan Djir-Sarai bleibt Vorsitzender des Kreisverbandes

Kleinenbroich 91 Prozent der 80 Delegierten stimmten beim FDP-Kreisparteitag in der Realschule Kleinenbroich für Bijan Djir-Sarai. Ralph Jörgens und Simon Kell wurden als Stellvertreter bestätigt.

Zuvor war der bisherige Kreisvorstand entlastet worden, nachdem der Schatzmeister die Kassenlage „round about minimal im Plus“ vorgestellt hatte. Vor den Wahlen gab der Kreisvorsitzende, der an diesem Tag noch an einer Sondersitzung des Bundestages teilgenommen hatte, einen Rechenschaftsbericht ab. Er stellte die aktuellen Themen vor und kam auch auf den Rhein-Kreis Neuss zu sprechen.

Schon vor der Pandemie sei klar gewesen, dass der Strukturwandel ein großes Thema werde. Wenn aber in Berlin über den Ausstieg aus der Braunkohle gesprochen werde, dann könnten sich die meisten wenig darunter vorstellen, was das für die Menschen vor Ort bedeute. „Wenn man Klimawandel vom Prenzlauer Berg aus diskutiert, fällt das sicher sehr leicht. Aber wenn man in Allrath wohnt, in Barrenstein oder in Frimmersdorf lebt, dann ist das eine andere Sache“, sagte Djir-Sarai deutlich.