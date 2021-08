Interessengemeinschaft Herrenshoff : Korschenbroicher Verein löst sich auf und spendet sein Kapital

Herrenshoff Die „Kümmerer“ der Interessengemeinschaft Herrenshoff (IGH) finden keinen Nachwuchs. Das Vereinsvermögen geben sie der Stadt für eins ihrer Herzensprojekte.

Mit dem Ärger um den Herrenshoffer Baggersee fing es an: Als dort vor knapp 50 Jahren die Auskiesung durch das Kieswerk am Myllendonker See begonnen hatte, wuchs die Sorge der Anwohner vor Rissen im Mauerwerk ihrer Häuser und auch in der Schule. Einige Bürger fanden sich zusammen und kämpften – zunächst gegen die Auskiesung, später gegen die geplante Verfüllung. Letztlich war es ihnen gelungen, dass der Baggersee mit seinen etwa 16 Hektar auch heute noch Refugium für Angler und Wasservögel ist. Die ersten „Kümmerer“ gründeten 1975 die Interessengemeinschaft Herrenshoff (IGH).