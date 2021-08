Theater-Premiere in Korschenbroich : Nachts zwischen Freiheit und Horrortrip

Tanzen, Flirten, Lachen, aber auch möglicher Kontrollverlust durch Alkohol oder Drogen – es geht ums Clubleben beim Stück im Katho St. Andy, für das die Schauspielerinnen proben. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Korschenbroich Das Katho St. Andy in Korschenbroich wird zum Club beim Theaterstück „Blauer Montag“. Die Zuschauer sind mitten im Geschehen, behalten aber den Blick von außen.

Von Angela Wilms-Adrians

Wie in den meisten Clubs üblich, müssen Besucher der Inszenierung „Blauer Montag“ im Katho St. Andy zunächst am Türsteher vorbei. Die Eingangsszene garantiert nicht nur einen authentischen Einstieg ins Thema Clubbing, sondern erleichtert nebenbei die Einhaltung einer Corona-gerechten Aufführung durch die Überprüfung der drei „G“ – genesen, geimpft, getestet.

Im Februar begann das Team um Regisseur Philipp Birkmann und Projektleiterin Paula Hermann mit der Vorbereitung – wegen des Lockdowns zunächst in Online-Treffen. „Hoffentlich wird unsere Arbeit damit belohnt, dass wir unser Stück auch aufführen können“, sagt Vanessa Brodka mit Blick auf die Inzidenzwerte.

Info Am Donnerstag ist Premiere des Stücks Termine Premiere ist am Donnerstag, 26. August, 20 Uhr. Weitere Termine sind am 27. und 28. August, jeweils um 20 Uhr. Am 29. August um 18 Uhr. Karten Sitzplätze kosten fünf Euro, Stehplätze drei Euro, ermäßigte Karten gibt es für zwei Euro. Reservierungen mit Namen, Anschrift und Telefonnummer an: dreamloud@t-online.de.

Die 24-Jährige entwickelte mit Birkmann die Konzeption, ist als Choreografin und Performerin beteiligt. Das Stück erzählt von der Wiedereröffnung des Clubs „Blauer Montag“ und von der Möglichkeit, nach Corona-Stillstand endlich wieder feiern zu können. Die kleine Einführung im Flyer ist ergänzt um Fragen, die auf eine kritische Auseinandersetzung mit dem Nachtleben im Club hinweisen. Der Kern des jungen Teams, das das performative Theaterstück gestaltet, setzt sich aus Schauspielschülerinnen der Theaterakademie Köln sowie weiteren Nachwuchsschauspielerinnen aus Korschenbroich und Umgebung zusammen. Moritz Debock ist der einzige Bühnenakteur neben sieben Performerinnen. Alle eint die Begeisterung für Schauspiel und Tanz.

„Wir wollen einen realistischen Clubabend darstellen und entsprechend ins Stück einsteigen. Die Besucher setzen sich mit uns in den Club, sollen dann aber aus der Außenansicht wahrnehmen, was passieren kann. Wir machen kein Happy-End-Theater, sondern reden performativ über das schöne Gefühl von Freiheit, aber eben auch von den Gefahren, die sich durch Kontrollverlust, ein Bier zu viel oder K.-o.-Tropfen, Belästigung und Übergriffe ergeben. Ich habe mich mal für ein anderes Stück intensiv mit Carl Gustavs Jungs ‚Schatten’ beschäftigt. Mich faszinieren die Fragen: Was steckt in uns, was lassen wir im Alltag nicht raus und wo lassen wir unsere Schatten?“, sagt der 23-Jährige.

Über Kontakte zu evangelischen Jugendheimen wurde Birkmann, der aus Mönchengladbach stammt, auf das renovierte Jugendheim nahe der St. Andreas Kirche aufmerksam. Er will den ganzen Raum in die Aufführung einbeziehen. Bei der Probe ist über einen Klebestreifen ein Bereich für den Tanz markiert, ebenso wird die vorhandene Bar als Handlungsort einbezogen. Der Titel zum Stück sei dem Song „Blue Monday“ der Band New Order entlehnt.

„Es fängt an wie ein netter Abend, doch dann geht es oft um die Themen Drogen und Kontrollverlust“, sagt Projektleiterin Paula Hermann über mögliche Schattenseiten des Clubbings. Im Vorfeld habe die Gruppe umfangreiche Recherchearbeit geleistet. Allen Beteiligten sei es ein Anliegen, die Ästhetik der Aufführung mit Aufklärung zu verbinden, so Hermann. „Viele Clubbesitzer kennen noch nicht einmal das Angebot eines sogenannten „safe space“ als sicheren Raum der Clubkultur“, erzählt Birkmann von Erfahrungen während der Recherche.