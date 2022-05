„Happy Mothers Day“ in Korschenbroich : Shoppen bis 21 Uhr am Freitag vor Muttertag

Shoppen bis 21 Uhr am Freitag vor Muttertag

„Happy Mothers Day“ in Korschenbroich

Laden zum längeren Shoppen in Korschenbroich ein: Gabi Meißner vom „Feinkosthimmel“ und Ulrike Freier von „Feder & Tinte. Foto: Ulrike Freier

Korschenbroich Sie wollen ihren Kunden „den roten Teppich“ ausrollen: Am Freitag, 6. Mai, laden Einzelhändler in Korschenbroich zum Shoppen bis 21 Uhr ein. Wer sich daran beteiligt.

Shoppen bis um 21 Uhr – am Freitag, 6. Mai, wollen einige Einzelhändler in Korschenbroich „den roten Teppich“ für ihre Kunden ausrollen, wie Ulrike Freier, Inhaberin von „Feder & Tinte“ mitteilt. Sie freut sich besonders darauf: „Nach der coronabedingten Pause ist es ein ganz besonderes Gefühl, den Freitag vor Muttertag bis 21 Uhr zu öffnen und unsere Kunden herzlich willkommen zu heißen.“

Ab 15 Uhr geht es am Freitag los. Folgende Geschäfte beteiligen sich an dem längeren Shoppingabend, den sie unter das Motto „Happy Mothers Day“ gestellt haben: Dessous Leufen, Die Schnapsidee, Feder & Tinte, Feinkosthimmel, Galerie am Rathaus, Keramik Malstudio, Lemon, Nika Curvy Fashion, Schuh Kamper, Sport Esser sowie Trends und Lifestyle.