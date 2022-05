Bundesschützen-Tambourcorps in Korschenbroich : Drei Tage lang feierte Herrenshoff den 100. Geburtstag

Herrenshoff Vor 101 Jahren wurde das Bundesschützen-Tambourcorps Nordstern Herrenshoff gegründet. Der 100. Geburtstag konnte Pandemie-bedingt erst jetzt gefeiert werden. Drei Tage lang herrschte eine Superstimmung.

Die Frauen tendierten da schon eher zu Norman Langen, bekannt aus „Deutschland sucht den Superstar“. Was feststeht: Die Stimmung war hervorragend. Am Samstag wurde in den Mai getanzt, die passende Livemusik lieferte die Coverband FarbTon. Das 1000 Personen fassende Zelt war fast voll. Einziger Kritikpunkt vieler Besucher: Die Musik war schön, hätte aber ein wenig leiser sein können. Am Sonntag wurde das Kinderkarussell auf dem Festplatz enthüllt, da verstärkt Familien mit kleinen Kindern erwartet wurden. „Wir haben auch die ehemaligen Mitglieder eingeladen“, sagte der erste Vorsitzende Wolfgang Schmitz, der am Samstag eine positive Zwischenbilanz zog. Die Höhepunkte am Sonntag waren die Senerade an der Kirche mit neun Tambourcorps und zwei Musikkapellen aus der näheren Umgebung. Beim Umzug durch den Ort ließ sich sogar die Sonne blicken.