Handball-Regionalliga : TV Korschenbroich ist auf Rehabilitation aus

Dennis Backhaus (l.) spielte einst für den TVK. Foto: Jochen Emde/Funke Foto Services

Korschenbroich Die Korschenbroicher Regionalliga-Handballer reisen nach Dinslaken. Nach der heftigen Pleite gegen Aldekerk unter der Woche haben sie dort etwas gutzumachen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Zeit zwischen dem Spiel beim TV Aldekerk am Dienstagabend und dem nächsten Spiel in der Handball-Regionalliga am Sonntagvormittag (11.15 Uhr) beim MTV Rheinwacht Dinslaken ist kurz, lediglich eine Trainingseinheit am Donnerstagabend stand auf dem Programm. Also wenig Zeit für den Aufstiegskandidaten, um das Debakel (27:42) im Topspiel gegen die Aldekerker zu verarbeiten.

„Wir haben die Begegnung verdient verloren. Im zweiten Durchgang ging bei uns überhaupt nichts mehr, beim TV Aldekerk dagegen hat alles geklappt“, sagte TVK-Coach Dirk Wolf nach der Partie in der Vogteihalle in Kerken. „Nun müssen wir die Köpfe freikriegen und das Spiel beim TV Aldekerk schnell abhaken.“ Gesagt, getan: Seit spätestens Mittwoch gilt dem Spiel in Dinslaken die volle Aufmerksamkeit. „Dinslaken steckt noch im Abstiegskampf, braucht auch noch einige Zähler, um den Klassenerhalt unter Dach und Fach zu bringen. Deshalb werden wir auf einen Gegner treffen, der uns alles abverlangen wird“, weiß Dirk Wolf.

Der MTV Rheinwacht Dinslaken belegt in der Tabelle Platz elf mit 14:24 Zählern. Der TVK ist mit 34:10 Zählern Zweiter hinter dem Tabellenführer Interaktiv Handball aus Ratingen, der am Mittwochabend sein Nachholspiel gegen Aachen mit 25:17 gewann und somit 36:8 Punkte aufweist. Aldekerk ist Dritter mit 29:9 Zählern, die Grün-Weißen haben drei Spiele weniger als die Konkurrenz aus Ratingen und Korschenbroich absolviert, haben also noch alle Möglichkeiten, sich den Titel und damit den Aufstieg in die 3. Liga zu sichern. Das Hinspiel in der Waldsporthalle gegen Dinslaken konnte der TV Korschenbroich vor der Weihnachtspause nur denkbar knapp mit 31:30 für sich entscheiden. Ein Wiedersehen wird es in der Partie mit Dennis Backhaus geben. Der Kreisläufer trug von 2015 bis 2017 das Trikot der Korschenbroicher.