13-Jähriger Kartfahrer aus Korschenbroich : Tommie (13) fährt „locker“ Tempo 130

Strömender Regen und schlechte Sicht: Tommie Lycklama hatte schwierige Rennen zu bestreiten. Foto: Dagmar Gärtner

Korschenbroich Der Gymnasiast ist Kartfahrer aus Korschenbroich. Seit drei Monaten fährt er in der Junior Klasse. Beim Rennen in Bayern schüttete es in Strömen. Wie er die Touren trotzdem meisterte und warum Sponsoren so wichtig sind.