Korschenbroich : Radfahrerin wurde schwer verletzt

Korschenbroich Schwer verletzt wurde eine Radfahrerin (63) bei einem Unfall in Korschenbroich am Mittwoch, 4. Mai, gegen 11.30 Uhr.

Nach Angaben der Polizei befuhr sie mit ihrem Fahrrad die Arndtstraße in Richtung Hannengasse. Im Kreisverkehr an der Hindenburgstraße wurde sie von einem in gleicher Richtung fahrenden Wagen erfasst. Die 76 Jahre alte Autofahrerin aus Korschenbroich hatte die Hindenburgstraße in Richtung Sebastianusstraße befahren und dabei im Kreisverkehr die Radfahrerin übersehen. Diese kam mit schweren Verletzungen in ein umliegendes Krankenhaus. Das Verkehrskommissariat ermittelt.