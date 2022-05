Monheim Diskussionsrunde : Kulturwerke befassen sich mit der Mutterrolle

Monheim Auf Einladung der Kulturwerke diskutieren drei Autorinnen, die sich in ihren Artikeln und Büchern mit aktuellen und alten Rollenbildern auseinandersetzen, über den Muttertag.

(elm) „Alle Jahre wieder geben wir uns am zweiten Sonntag im Mai traditionellen Rollenbildern anheim, pflegen mit schlechtem Gewissen ein aus der Zeit gefallenes Ritual und zelebrieren mit mehr oder weniger Dankbarkeit den Muttertag.“ So heißt es in der Einladung der Kulturwerke zu ihrem dritten Monheimer Gespräch. Auch das aktuelle Aufkeimen einer geschlechterspezifischen Naturalisierung nicht nur von Mutterschaft, sondern auch von Elternschaft im Allgemeinen in unserer Gesellschaft biete den Anlass, einen kritischen Blick auf den Muttertag zu werfen und nach modernen Leitbildern von Müttern – und Vätern – zu fragen. An der Diskussionsrunde am Sonntag, 8. Mai, 16 Uhr in der Mack-Pyramide, Am Kieswerk 4, nehmen die Berliner Autorin und „Zeit“-Redakteurin Antonia Baum, die Berliner Autorin und Aktivistin Sarah Diehl, die sich mit dem schlechten Image der kinderlosen Frau befasst, und Stefanie Lohaus, Mutter und Mitbegründerin des „Missy Magazine“, teil. Moderiert wird die Runde von Uwe Schulz, Moderator bei WDR 5. Der Eintritt ist frei, eine Anmeldung im Kundencenter der Monheimer Kulturwerke, Ingeborg-Friebe-Platz 11, Telefon: 02173 276-444, Mail info@monheimerkulturwerke.de ist notwendig. Einlass ist ab 15 Uhr.