Kirchenbauverein St. Dionysius in Kleinenbroich : Helfer wünschen mehr Wertschätzung

Mariengrete Tillmanns, Sebastian und Thomas Goldmann, Volker Schäfer, Sigrid Moll, Andreas Zimmer, Manuela Walter (v.l.n.r.). Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Kleinenbroich Mehr als eine halbe Million Euro hat der Kirchenbauverein in die Sanierung von St. Dionysius gesteckt. Doch Lob erhielten andere. Es gibt noch mehr Anlass für Kritik.

Die Pfarrkirche St. Dionysius ist durchsaniert. Der Kirchenbauverein in Kleinenbroich hat im Laufe der Jahre rund 500.000 Euro dazu beigesteuert – in Form von finanziellen Zuschüssen, aber auch durch Eigenleistungen. Jetzt hat der Verein noch rund 13.000 Euro auf seinen Konten. Bei aller Begeisterung über die gelungene Kirchensanierung übt der Vorsitzende Thomas Goldmann bei der Mitgliederversammlung auch Kritik. Dabei geht es um mangelnde Wertschätzung und ein altes, prachtvolles Messbuch, das niemand so richtig haben möchte. Aber der Reihe nach.

„Wenn ich mich hier so umschaue, muss ich sagen, die fast 18 Jahre haben sich gelohnt“, sagt Goldmann, Vorsitzender des 2004 gegründeten Kirchenbauvereins. „Es ist ein schönes Gefühl, in einer so toll sanierten Kirche zu sitzen.“ Und weil das so ist, sorgte er für eine kleine Geste der Dankbarkeit: Organist Martin Sonnen hatte sich eigens hinter die frisch gereinigte Orgel gesetzt, um die Vereinsmitglieder musikalisch zu begleiten: „Gott wir loben dich, Gott wir preisen dich“, erklang es in dem Gotteshaus, in dem jahrelang wegen des instabilen Kirchturms noch nicht einmal die Glocken geläutet werden durften.

Aber Goldmann spart auch nicht an kritischen Worten: „Beim Wiedereröffnungsgottesdienst am 1. Advent hat sich Pfarrer Marc Zimmermann bei den Firmen bedankt, die in der Kirche gearbeitet haben. Er hätte sich auch bei den Unternehmen bedanken können, die unentgeltlich im Einsatz waren und bei den Mitgliedern des Kirchenbauvereins.“ Das hatte Goldmann seinerzeit selbst nach der Messe übernommen und unserer Redaktion gesagt: „Ohne die unendlich vielen freiwilligen Helfer wäre diese Sanierung nicht möglich gewesen.“

So sah es Anfang vergangenen Jahres in der Pfarrkirche St. Dionysius aus, als freiwillige Helfer während der Pandemie die Renovierungsarbeiten im Gotteshaus vorbereitet haben. Foto: Ilgner,Detlef (ilg)/Ilgner Detlef (ilg)

Goldmann hat weiteren Anlass, sich zu ärgern: Dabei geht es um ein prächtiges Messbuch aus dem 19. Jahrhundert, das gerade erst frisch restauriert ist. Es war in Tönisvorst entdeckt und von ihm und seiner Frau Doris gekauft worden. Goldmann schwebt nun vor, es in der renovierten Kirche auszustellen. Bis jetzt habe er jedoch das Gefühl, dass das Interesse an dem Prachtexemplar mit hohem ideellem Wert sehr begrenzt sei. Kirchenvorstandsmitglied Bernhard Schlüter teilt diese Auffassung: „Ich hatte nicht das Gefühl, dass der Pastor Feuer und Flamme war.“

Auch wenn die Kirche saniert ist, sei an die Auflösung des Vereins, der knapp 150 Mitglieder hat, nicht zu denken, macht Goldmann zudem deutlich. Als Zeichen dafür, dass es weitergeht, wurde ein neuer Vorstand gewählt. Thomas Goldmann bleibt erster Vorsitzender, die alte und neue Kassiererin heißt Mariengrete Tilmanns, Sigrid Moll bleibt die nächsten vier Jahre Schriftführerin. Neu zum Beisitzer gewählt wurde Sebastian Goldmann, er ist der Nachfolger von Max Neumann.

Thomas Goldmann hat einige Ideen, wie es in Zukunft weitergehen könnte: „Wir könnten die vier Kapellengemeinschaften künftig unterstützen. Dazu wäre aber eine Satzungsänderung erforderlich.“ Unkomplizierter umzusetzen wäre die Erneuerung von Betonplatten und Pflastersteinen auf dem Kirchenvorplatz. Und Thomas Goldmann hat auch eine recht kühne Vision: Ihm schwebt eine Photovoltaikanlage vor, die genug Strom produziert für die Kirche und den Kindergarten.