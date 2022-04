Frühlingsfest in Dormagen : Sonntags-Shopping am Muttertag

Dormagen Die SWD lädt zum jährlichen Frühlingsfest in der Innenstadt ein. Neben einem verkaufsoffenen Sonntag wird es zahlreiche weitere Highlight geben. Ein Überblick.

Der Muttertag kann auch in diesem Jahr wieder einmal auf dem alljährlichen Frühlingsfest der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) gefeiert werden. Am Sonntag, 8. Mai, öffnen die Geschäfte rund um die Kölner Straße ihre Türen. Auch die Rathaus-Galerie beteiligt sich wieder am Sonntags-Shopping.

Das Frühlingsfest beginnt am Samstag, 7. Mai, um 10 Uhr, mit einem kostenlosen Fairen Frühstück vor der Stadtbibliothek. Auf dem Helmut-Schmidt-Platz präsentieren sich am Vormittag Akteure aus der lokalen Fairtrade-Szene mit Informationen und Einkaufsmöglichkeiten. Mit dabei sind zwei Dormagener Fairtrade-Schulen sowie der Klosterladen Knechtsteden. Ums umweltbewusste Fortbewegen geht es zur gleichen Zeit vor dem Historischen Rathaus, wo die Organisatoren mit Lastenfahrrad im Gepäck für das diesjährige Stadtradeln werben.

Am Sonntag, dem Hauptaktionstag, treten auf dem blauen Event-Teppich vor dem Historischen Rathaus die in ihrer Heimatstadt Dormagen von vielen Anlässen bekannten „Coyoten“ auf. David Thies, Markus Fuchs, Manfred Perle und Marcus Mittelstaedt interpretieren Rock-, Pop- und Blues-Songs in ihrem ganz eigenen Akustik-Stil. Auch junge Tänzer und Tänzerinnen der Tanzschule Dirk Reißer sowie die Pänz vum Rhing, Kindertanzcorps der Kölner Rheinveilchen, präsentieren sich im Laufe des Nachmittags auf der Aktionsfläche. Im Kö-Kinderland ab der Nettergasse südwärts warten Bullen-Rodeo, eine Hüpfburg in Kuhform, die Mitglieder der DLRG am Glücksrad und geübte Schminkkünstlerinnen im Zirkuszelt auf neugierige kleine Besucher. Zusätzlich schickt die City-Offensive Dormagen (CiDo) Kinder auf eine Rallye durch die Innenstadt. Start und Ziel ist der CiDo-Infostand vor der Rathaus-Apotheke.