Innere Sicherheit war Thema : Innenminister Reul zu Besuch in Korschenbroich

Glehn Der NRW-Innenminister war Gast bei B&T Solutions in Glehn. Das Unternehmen ist spezialisiert auf den Sonderfahrzeugbau für Polizei, Feuerwehr und Katastrophenschutz. Was Herbert Reul zur Bedeutung der Sicherheitspolitik sagte.

Nach der Begrüßung durch Jörg Mosolf, Vorstandsvorsitzender der Mosolf-Gruppe, betonte Ann-Kathrin Scheufeld-Küsters, Vorsitzende der CDU-Korschenbroich, die Aufwertung des Themas Innere Sicherheit in den zurückliegenden fünf Jahren. Dies sei nicht zuletzt dank Reul geschehen. Der Innenminister habe in der Bekämpfung der Kriminalität und der besseren Ausstattung der Polizei nachhaltige Erfolge erzielt. Es mache sie stolz, ihn in einem hiesigen Unternehmen begrüßen zu können, so Küsters. Zu den Gästen zählten unter anderem der CDU-Bundestagsabgeordnete Ansgar Heveling, NRW-Finanzminister Lutz Lienenkämper und Korschenbroichs stellvertretender Bürgermeister Hans-Willi Türks.