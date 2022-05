Künstlerin aus Korschenbroich : Irene Schreiber plant Vernissage im eigenen Zuhause

Korschenbroich Vor etwa 20 Jahren entdeckte Irene Schreiber ihre Leidenschaft für die Malerei. Später auch für die Poesie. Beides will die 81-Jährige bei einer Ausstellung präsentieren – im Eigenheim.

Eine Vernissage im eigenen Zuhause – das plant Irene Schreiber. Denn die große Leidenschaft der inzwischen 81-Jährigen ist die Malerei und seit einigen Jahren auch der Poesie. Sie belegte Zeichen- und Malkurse, zunächst an der Volkshochschule, später bei hiesigen Künstlern sowie an der Freien Akademie in Trier und Bad Reichenhall, am Museum Abteiberg und im Atelier K21.