Brauchtum in Korschenbroich : Schützen feierten mit rund 1000 Gästen

Korschenbroich Im Festzelt spielte die Musik bis 1 Uhr nachts. Die Besucher genossen es, endlich wieder beisammen sein zu können. Bei allem Spaß hatten die Korschenbroicher die Flutopfer aber nicht vergessen. Für sie wurde eine Spende überreicht.

Die Korschenbroicher Schützen konnten endlich wieder feiern: am Samstag beim traditionellen Oktoberfest und am Sonntag beim Tag der Schützenmusik. Am Samstag gehörte die Bühne der neunköpfigen Formation „Die Kleinenbroicher“. Es ging los mit Egerländer Blasmusik. Je später der Abend, desto größer der Anteil an Hits aus den Charts. Sängerin Laura Werbitzky war beides: Andrea Berg und Helene Fischer. Mitorganisator Rainer Kronen wies auf Folgendes hin: „Wir hätten 1300 Besucher einlassen dürfen, haben uns aber bewusst auf 1000 beschränkt, damit es nicht zu voll wird.“