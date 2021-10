Rhein-Kreis : Inzidenz-Wert steigt im Kreis wieder leicht an

Inzidenz-Wert steigt im Kreis wieder leicht an

Rhein-Kreis Von den aktuell 567 Infizierten im Rhein-Kreis gehören 102 der Gruppe der unter 20-Jährigen an. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert liegt bei 62,8 (55,5).

(NGZ) Im Rhein-Kreis Neuss ist aktuell bei 567 Personen (Vortag: 570) eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 13 (13) in einem Krankenhaus. Unverändert 372 Menschen sind an den Folgen einer Infektion gestorben. 21.765 Personen (21.739) sind genesen. Das teilte der Kreis am Sonntag mit.