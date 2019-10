Korschenbroich : Beim Schützenfest in Pesch sang der Präses „Mama mia“

Pesch Im kommenden Jahr soll wieder mit einem König gefeiert werden. Das hofft die Bruderschaft zumindest. Es soll schon einen Kandidaten geben.

Bei der Parade am Samstag mangelte es immerhin nicht an Zuschauern – das Sommerbrauchtum berührt also immer noch die Menschen. Johannes Schellen (80) erklärte, warum das so ist: „Wo trifft man auf einen Schlag so viele Bekannte wie hier?“ Statt der Königstänze gab es einen Tanz zu Ehren von Hermann-Josef Schagen. Als „weibliche Begleitung“ hatte er die Stoffpuppe Lilli bekommen. Als sein Wunschsong „Mama Mia“ ertönte, sang der Präses mit. In seiner Predigt gestern kündigte er an, dass er auch als Ruheständler der St. Donatus-Bruderschaft erhalten bleibe.