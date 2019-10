„Einheitsbuddeln“ in Korschenbroich : Neue Bäume sollen nicht nur am 3. Oktober gepflanzt werden

Neue Bäume wachsen vor allem auf der Hochzeitswiese. Foto: Ilgner Detlef (ilg)/Ilgner,Detlef (ilg)

Korschenbroich „Viele Bürger wollen Bäume pflanzen“, sagte Jutta Goebel von den Aktiven im Stadtrat. Daher beantragte sie, dass sich die Stadt am 3. Oktober am so genannten „Einheitsbuddeln“ beteiligen solle.

Von Friedhelm Ruf

Am Tag der Deutschen Einheit sollen Korschenbroicher Bürger auf geeignete Stellen Bäume pflanzen. Die Aktive wollte sich damit an einer Aktion beteiligen, die vom Land Schleswig Holstein initiiert worden war.

Bürgermeister Marc Venten wies auf die Kurzfristigkeit des Antrags hin: „In diesem Jahr wird es etwas knapp.“ Denn der Stadtrat tagte am vergangenen Donnerstag, der Tag der Einheit wird schon in dieser Woche gefeiert, ebenfalls an einem Donnerstag. Dem Bürgermeister folgte auch CDU-Fraktionsvorsitzender Thomas Siegers, der sieben Tage ebenfalls als zu knapp ansah. Dennoch: Es sei ein guter Vorschlag, für den sich auch die CDU einsetze.