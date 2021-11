Klimaschutzpreis in Korschenbroich :  Junge Umwelt-Ideen überzeugen Jury

Korschenbroich Den diesjährigen Klimaschutzpreis erhalten ein Jugendtreff, ein Kindergarten und eine Grundschule. Ihre Projekte reichen von nachhaltiger Ernährung bis hin zu Insektenhotels aus Konservendosen.

Der Kinder- und Jugendtreff „Sinnflut“ erhält den ersten Preis, dotiert mit 1250 Euro, für sein Projekt „Gardening4JU“. Nach dem Motto „nachhaltige Ernährung“ legten die Jugendlichen auf einer zur Verfügung gestellten Nutzfläche in Pesch einen Bauerngarten für Obst, Gemüse und Kräuter an.

Über den zweiten Platz und somit 750 Euro freut sich die „Kita am Hallenbad“. In ihrem Projekt beschäftigten sich die Kinder auf vielfältige Weise mit dem Thema und so entstanden unter anderem ein Hochbeet, ein Blühstreifen und ein Insektenhotel auf dem Außengelände des Kindergartens in Kleinenbroich.