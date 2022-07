Energiesparen : Sofortprogramm soll Klimaschutz beschleunigen

Düsseldorf Robert Habeck will reine Gasheizungen so weit wie möglich in Neubauten ab 2024 abschaffen und Sanierung sowie Fernwärme stärker fördern.

Zu Beginn der 90er-Jahre war der Ausstoß von Treibhausgasen in Deutschlands Häusern, Wohnungen und Büros weitaus höher als heute. Rund 210 Millionen Tonnen Kohlendioxid waren es damals, 30 Jahre später nur noch 120 Millionen, aber das ist bei Weitem noch zu viel, wenn man auf die Vorgaben des Klimaschutzgesetzes schaut. Danach sollen es 2030 nur noch 67 Millionen Tonnen sein. Davon ist der Gebäudebereich weit entfernt, auch deshalb, weil die Emissionen nach der coronabedingten Senkung 2020 im vergangenen Jahr wieder massiv gestiegen sind. Und so müssen Wirtschafts- und Bauministerium mit einem Sofortprogramm nachbessern, genauso wie das Bundesverkehrsministerium, das seine Pläne ebenfalls am Mittwoch präsentiert hat. Einige Details:

Gasheizungen Bundeswirtschafts- und Klimaminister Robert Habeck (Grüne) will reine Gasheizungen in Neubauten ab 2024 so weit wie möglich abschaffen. Im Sofortprogramm heißt es dazu: „Es soll gesetzlich festgeschrieben werden, dass ab 1. Januar 2024 möglichst jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit erneuerbaren Energien betrieben werden soll.“ Derzeit werden bei rund einem Drittel der Neubauten und drei Vierteln des Gebäudebestandes fossil betriebene Heizsysteme, vor allem Erdgaskessel, eingebaut. Ursprünglich war von einem Verbot für neue Gasheizungen die Rede gewesen, doch mit dem Wort „möglichst“ hat das Ministerium die Tür offengehalten. Wirtschafts- und Bauministerium wollen „gemeinsam die Ausgestaltung der 65-Prozent-erneuerbare-Energien-Nutzungsregelung weiter konkretisieren“. Das heißt: Der CO 2 -Ausstoß soll weiter sinken, aber unter „angemessener Berücksichtigung der technischen Machbarkeit und Sozialverträglichkeit“. Was wohl vor allem auf die Bezahlbarkeit solcher neuen Anlagen zielt.

Der Zentralverband Sanitär Heizung Klima ist ohnehin gegen ein kategorisches Verbot für Gasheizungen. „Man muss das technologieoffen sehen. Gasheizungen lassen sich auch mit Solarthermie und Wärmepumpen als Hybridanlagen kombinieren“, sagte ein Verbandssprecher auf Anfrage. Die Weiterbildungsoffensive für den Einbau von Wärmepumpen begrüßt das Sanitär- und Heizungshandwerk ausdrücklich.

Kritik kommt vom Zentralverband des Baugewerbes: „Das ist zu kurz gesprungen. Die Umstellung von Heizungssystemen auf erneuerbare Energien muss Hand in Hand mit der energetischen Optimierung der Gebäudehülle gehen. Denn die Energieleistung von rein regenerativen Energien ist für ungedämmte Gebäude zu niedrig.“

Fernwärme Der Ausbau der Wärmenetze mithilfe erneuerbarer Energien und Abwärme ist ausgemacht. Bis 2030 soll die Installation von durchschnittlich bis zu 400 Megawatt erneuerbarer Wärmeerzeugungsleistung pro Jahr gefördert werden. Damit würden Investitionen von durchschnittlich rund 690 Millionen Euro jährlich angestoßen, heißt es im Sofortprogramm. Es seien bereits zusätzliche Mittel von einer Milliarde Euro für die Jahre 2023 bis 2026 eingeplant. Vorteil der Fernwärme: Man braucht keine eigene Heizungsanlage mehr, weil die Fernwärme über Rohrleitungen von einem Kraftwerk direkt in die Wohnung kommt. Nachteil: Jedes Fernwärmenetz ist ein lokales Monopol, der Wechsel zu einem anderen Versorger ist nicht möglich. Man bindet sich also langfristig an einen Lieferanten.

Sanierung Nach Angaben des Habeck-Ressorts wurden etwa drei Viertel der Altbauten in Deutschland vor Einführung der ersten Wärmeschutzverordnung 1979 errichtet. „Viele dieser Gebäude sind bis heute nur geringfügig oder kaum energetisch saniert“, heißt es aus dem Ministerium. Das Credo: Wenn hier saniert wird, ist das Einsparpotenzial deutlich höher als bei geförderten effizienten Neubauten.

Einsparungen Derzeit klafft bei den CO 2 -Emissionen ein Loch von aufaddiert 152 Millionen Tonnen zum Zielwert 2030. Die Ministerien räumen ein, dass bis 2028 die jährlichen Emissionsziele nicht eingehalten, aber von 2028 bis 2030 übererfüllt würden. Unter dem Strich werde dann bis 2030 der angestrebte Wert von 67 Millionen Tonnen Kohlendioxid-Ausstoß erreicht.