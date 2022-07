Störungen in Korschenbroich-Glehn : Gemeldete Stromausfälle gab es nicht

Über einen Stromausfall in Korschenbroich-Glehn von Mittwoch bis Donnerstag berichtete eine Internetseite. Die Störungen gab es jedoch gar nicht, so der Netzbetreiber Westnetz. Symbolfoto: Foto: dpa/Bernd Settnik

Glehn Eine Internetseite informierte über Störungen in Glehn. Die gemeldeten Stromausfälle gab es aber nicht, so der Netzbetreiber Westnetz.

Widersprüchliche Nachrichten gab es am Donnerstag aus Glehn: Seit Mittwochnachmittag sei dort der Strom ausgefallen, vermeldete die Internetseite news.de. „Techniker sind seit 13.07.2022 um 16:57 Uhr mit der Instandsetzung beschäftigt. Die Instandsetzung soll zeitnah erfolgen, eine genaue Zeit wurde nicht angegeben.“ Auf Nachfrage unserer Redaktion beim Netzbetreiber Westnetz erklärt Sprecherin Alina Mangelmann jedoch: „Einen Stromausfall in Glehn hat es nicht gegeben.“

Für Korschenbroich-Glehn habe es aber weder am Mittwoch noch Donnerstag derartige Meldungen gegeben, erklärt die Westnetz-Sprecherin. Anders sah es dagegen in Kaarst aus: Dort kam es am Donnerstag zu kurzzeitigen Stromausfällen, über die auch news.de berichtet hatte. Eine Westnetz-Sprecherin bestätigte diese Störungen in der Zeit von 12.07 Uhr bis 12.23 Uhr.