Bundes-Projekt „Grün statt Grau“ in Remscheid : Großhülsberg steht für Nachhaltigkeit

Bundes-Projekt „Grün statt Grau“ in Remscheid

Remscheid Sechs Jahre wurden im Rahmen des Bundes-Projekts „Grün statt Grau“ das Nachhaltigkeitspotenzial im Industriegebiet Großhülsberg in Lüttringhausen erforscht und Maßnahmen zur Ressourcen-Schonung erarbeitet.

Als sich Melanie Scholz 2016 mit ihrem Unternehmen „bergischgrün“ am Rande des Industriegebietes Großhülsberg ansiedelte, war ihr bereits ein Thema enorm wichtig: Die Nachhaltigkeit. So ließ sie ihr Firmengebäude aus Holz anfertigen. Und als Anbieterin von Rohfleisch zur artgerechten Ernährung von Hund und Katze achten sie und ihre 2020 dazu gestoßene Geschäftspartnerin Sonja Schaffert darauf, dass die gekauften Schlachttiere regionaler Herkunft sind und komplett verwertet werden. Zudem wird die Ware mit E-Fahrzeugen ausgeliefert.

Mit dieser Unternehmensideologie hätte Melanie Schulz sich nirgends passender niederlassen können, denn 2016 startete in Großhülsberg das vom Bund geförderte Projekt „Grün statt Grau – Gewerbegebiet im Wandel“, eins von über 1000 Projekten im Rahmen der Klima.Expo NRW bis 2022. Sechs Jahre lang ging es also darum, das 54 Hektar große Industriegebiet mit über 80 angesiedelten Unternehmen in puncto Nachhaltigkeitspotenzial genauer unter die Lupe zu nehmen - Ideen zu entwickeln, wie aus einem schnöden Gewerbegebiet ein „grüner Businesspark mit vielen ökologischen Elementen“ werden könnte und vor allem die Firmen mit ins Boot zu holen.