Am frühen Morgen in Korschenbroich : BUND pflanzt sieben Obstbäume an der Lichtstraße

BUND pflanzt sieben Obstbäume an der Lichtstraße

Am frühen Morgen in Korschenbroich

Korschenbroich Auch Kinder griffen zum Spaten für die neuen vier Apfel- und drei Birnbäume. Was sich die Ortsgruppe Korschenbroich vom BUND von der Aktion verspricht.

Es gibt unzählige Gründe, morgens früh aufzustehen. Zehn BUND-Mitlieder, darunter zwei Kinder, waren am Wochenende bereits um acht Uhr in wichtiger Mission unterwegs: Auf einer Grünfläche an der Lichtstraße, die sie vor kurzem erworben haben, pflanzten sie sieben Obstbäume – vier Apfel- und drei Birnbäume, alles alte Sorten, beste Baumschul-Qualität.