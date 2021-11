In Jüchen und Kleinenbroich : Hier gibt es die Booster-Impfung

Jüchen/Kleinenbroich In Kleinenbroich und Jüchen gibt es demnächst zwei mobile Impfangebote. Dort können Sie sich auch eine Booster-Impfung geben lassen. Wann Sie diese erhalten dürfen und was Sie sonst noch beachten müssen.

Am Freitag, 26. November, gibt es das mobile Impfangebot von 10 bis 13 Uhr. Geimpft wird an der Neusser Straße 118 in Jüchen. Eine vorherige Anmeldung ist in beiden Fällen nicht erforderlich.