Korschenbroich folgt dem RKI : Alle kulturellen Veranstaltungen der Stadt abgesagt

KORSCHENBROICH Bis zum Jahresende sagt die Stadt Korschenbroich alle Kulturveranstaltungen ab. Direkt betroffen sind die Orgelmusik in St. Andreas und die Comedy-Veranstaltung NightWash.

Betroffen von der Absage sind in dieser Woche die „Mahlzeit Kulturzeit“ am Donnerstag, 25. November, bei der es in der St. Andreas Kirche in der Zeit von 12.30 bis 13 Uhr Orgelmusik mit dem Kantor Martin Sonnen gegeben hätte. Ebenfalls abgesagt ist die Comedy-Veranstaltung „NightWash Live“ am Freitag, 26. November, im Forum der Realschule Kleinenbroich.