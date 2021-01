Korschenbroichs Klimaschutzbeauftragte Julia Federer : „Kreativer werden für mehr Klimaschutz“

Ein Sonnenblumenfeld steht vor einem Kohlekraftwerk und Windrädern. Nicht nur bei der Art der Energiegewinnung auch beim Verbrauch gibt es CO 2 -Einsparungspotenzial. Foto: dpa/Julian Stratenschulte

Interview Korschenbroich Jede kleine Änderung kann helfen, die Treibhausgas-Emissionen zu reduzieren. Die Stadt Korschenbroich gibt Tipps, wie jeder Bürger etwas für die Verringerung der CO2-Emissionen tun kann.

Was sind konkret Ihre Aufgaben?

JULIA FEDERER Ich bin damit beauftragt, ein Klimaschutzkonzept für die Stadt Korschenbroich zu erstellen. Dazu zählt, dass sich die Stadt positioniert, was wollen wir im Klimaschutz kurz-, mittel- und langfristig erreichen? Zielsetzung sind die nächsten fünf Jahre für konkrete Maßnahmen.

Privat Die 31-Jährige ist in Bielefeld geboren, aufgewachsen im Kreis Minden-Lübbecke

Sie haben im Mai 2020 – mitten in der Corona-Pandemie – Ihren Job angetreten. Was konnten Sie bereits umsetzen?

FEDERER Ich arbeite vorrangig an der Konzepterstellung. Parallel habe ich zudem kleinere Kampagnen der Stadt übernommen wie das Stadtradeln oder den „Klimaschutzpreis“, der vergangenes Jahr ausgelobt wurde.

FEDERER Es sind natürlich schon erschwerte Bedingungen, mit Bürgern in Kontakt treten zu können. Aber wir versuchen, das Beste aus der Situation zu machen. Deshalb haben wir z.B. die Klimaschutz-Umfrage online gestartet. Es ist sehr schade, dass ich nicht im direkten Dialog mit Bürgern stehen kann. Aber wir versuchen, so transparent wie möglich zu sein.

Logistik in Neuss

Logistik in Neuss : Ein Innenstadt-Konzept für den Lieferverkehr

Radwegmangel in der Innenstadt

Bürgermonitor aus Korschenbroich : Radwegmangel in der Innenstadt

FEDERER In der Online-Umfrage gibt es zum Teil sehr praktische Vorschläge. Das reicht von Anregungen für eine Abstellanlage für Räder bis hin zu einem Lastenrad-Verleih. Es gibt zudem sehr spezifische Angaben z.B. Orte, wo extreme Hitzebelastung aufgetreten ist.

FEDERER Bei der Stadt gibt es eine Projektgruppe, in der alle Ämter vertreten sind. Gemeinsam besprechen wir, was umsetzbar ist. Im nächsten Schritt muss die Politik miteinbezogen werden. Denn sie entscheidet letztlich darüber, welche Maßnahmen erfolgen und ob Mittel bereitgestellt werden sollen.

ONKELBACH Wir haben ja auch noch als Verwaltung einige andere Aufträge von der Politik erhalten. So sind wir gehalten, ein Mobilitätskonzept zu erstellen. Viele der Ideen, die im Rahmen der Klimaschutz-Umfrage eingehen, müssen eventuell auch darin berücksichtigt werden.

Wo sehen Sie die größten Defizite im Bereich Klimaschutz in Korschenbroich?

FEDERER Ich möchte nicht von Defiziten sprechen. Es geht vielmehr darum, zu bündeln, was bislang an Aktivitäten gelaufen ist. Denn es ist ja auch bevor ich gekommen bin, schon einiges passiert. Den Klimaschutz-Preis beispielsweise gibt es schon lange. Ebenso wie den Umweltmarkt, der sehr gut angekommen ist. Von daher geht es auch darum, eventuell Vorhandenes wieder neu aufleben lassen und in das Konzept aufzunehmen. Ein externes Büro ist zudem damit beauftragt, herauszufinden, wo wir das größte Potenzial haben, Treibhausgase einzusparen.