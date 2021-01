Aktuelle Zahlen : Drei weitere Corona-Tote im Rhein-Kreis Neuss

Rhein-Kreis Die Corona-Infektionszahlen gehen aktuell im Rhein-Kreis Neuss zurück. Doch es gibt drei weitere Todesfälle zu beklagen.

Kreisweit ist aktuell bei 957 (1057) Personen eine Infektion mit dem Coronavirus nachgewiesen. Hiervon befinden sich 122 (124) in einem Krankenhaus. Kreisweit 8429 (8261) Personen sind wieder genesen. Von den derzeit infizierten Personen wohnen 350 (384) in Neuss, 158 (169) in Grevenbroich, 119 (125) in Meerbusch, 102 (126) in Dormagen, 89 (93) in Jüchen, 79 (89) in Kaarst, 31 (39) in Rommerskirchen und 29 (32) in Korschenbroich. 3329 Personen wurden im Kreis bislang gegen das Virus geimpft.