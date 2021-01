Angestellte erklärt ihren Beruf : Stadt Korschenbroich hat noch Ausbildungsstellen frei

Korschenbroich Verwaltungsfachangestellte, Kanalbauer, Bauzeichner. Wer einen dieser Berufe erlernen will, wird bei der Stadt Korschenbroich fündig. Ex-Azubi Michelle Kluth berichtet aus ihren eigenen Erfahrungen.

Die Stadt Korschenbroich hat noch zwei Ausbildungsplätze als Verwaltungsfachangestellte frei. Doch was verbindet sich hinter sich dieser sperrigen Bezeichnung? Michelle Kluth weiß es. Sie hat soeben ihre dreijährige Ausbildung beendet und bleibt bei der Stadt. Aktuell arbeitet sie im Tiefbauamt und absolviert seit Ende Oktober zudem eine zweijährige Weiterbildung.

Wie genau die Ausbildung abläuft, erklärt Kluth: „Es ist eine duale Ausbildung, gesplittet in dreimonatigen Blockunterricht pro Ausbildungsjahr in der Berufsschule, am Studieninstitut Düsseldorf und dem jeweiligen Amt, dem man zugeordnet wird. Ich war im Bürgerbüro, Bauamt und Tiefbauamt.“ Voraussetzungen für die Ausbildung seien ihrer Ansicht nach Disziplin, Teamfähigkeit und Zuverlässigkeit. „Auch der Umgang mit Menschen sollte Spaß bereiten“, erzählt sie.