Klimaziele in Düsseldorf : Politik macht Druck bei Gebäudesanierung

Düsseldorf Eine Aufzählung der städtischen Gebäude mit besonders schlechter Energiebilanz sorgt in Düsseldorf für Diskussionen. Umweltpolitiker sprechen von einer Gruselliste.

Anlässlich des Konzepts für ein klimaneutrales Düsseldorf im Jahr 2035 hatte die Verwaltung den Auftrag erhalten, eine Liste mit den 20 städtischen Standorten zu erstellen, deren Energiebilanz besonders negativ ausfällt. Am schlechtesten schnitt die Bezirkssportanlage (BSA) Eller an der Vennhauser Allee ab. Auf dem zweiten Platz landeten die Gebäude der BSA Garath, Rang drei belegte die katholische Grundschule an der Josef-Kleesattel-Straße in Garath. Am Ende hatte die Verwaltung sogar 22 Immobilien auf ihre Liste gesetzt, darunter auch die Deutsche Oper am Rhein und das Zakk. Hinzu kommen sieben Betriebsgebäude, ein Büro, mehrere Schulen (darunter die GGS Wrangelstraße in Mörsenbroich, Grundschule Fuldaer Straße in Eller, GGS Krahnenburgstraße in Lichtenbroich und GGS Am Köhnen in Reisholz), zwei Sozialgebäude und eine Kita in Vennhausen.