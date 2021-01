Zahlen im Rhein-Kreis Neuss : Corona fordert zwei weitere Todesopfer

Rhein-Kreis Ein 81-jähriger Mann aus Grevenbroich und ein 84-jähriger Mann aus Jüchen sind an den Folgen einer Infektion mit dem Coronavirus gestorben. Damit steigt die Zahl der Todesopfer kreisweit auf 170 (Vortag: 168).

Von den derzeit mit dem Virus infizierten Menschen wohnen 384 (Vortag: 375) in Neuss, 169 (171) in Grevenbroich, 126 (133) in Dormagen, 125 (109) in Meerbusch, 93 (102) in Jüchen, 89 (85) in Kaarst, 39 (40) in Rommerskirchen und 32 (27) in Korschenbroich. Insgesamt 3329 Menschen wurden im Kreis bislang gegen das Coronavirus geimpft. Der Sieben-Tage-Inzidenz-Wert des Landeszentrums Gesundheit Nordrhein-Westfalen (LZG) liegt für den Rhein-Kreis Neuss bei 125,1 (Vortag: 135,3).