Gemeinschaft der Gemeinden (GdG) Korschenbroich : Netzwerkkirche startet lokalen „Dankbar“-Videopodcast

Korschenbroich Die Initiative „Netzwerkkirche“ hat gemeinsam mit Niclas Delheid, der sich Pastoralreferenten ausbilden lässt, einen Video-Podcast veröffentlicht. „Präsent“ heißt die Reihe.

Der doppeldeutige Name der Reihe „Präsent“ ist gewollt. „Präsent im Sinne von ‚für andere da sein’, aber auch im Sinne von Geschenk“, erklärt Niclas Delheid. Der gebürtige Aachener, der bereits sein Lehramtsstudium in Deutsch und katholischer Theologie abgeschlossen hatte, macht derzeit eine Ausbildung zum Pastoralreferenten bei der GdG Willich. Im Rahmen dieser Ausbildung ist eigentlich auch eine Schulausbildung vorgesehen. „Da ich diese bereits hatte, machte das Bistum Aachen den Vorschlag, Kontakt zur Netzwerkkirche aufzunehmen“, erzählt Delheid.

Der Kanal unter www.netzwerkkirche.info richtet sich an alle, die mehr Dankbarkeit in ihr Leben holen möchten. Corona habe den Menschen viel genommen, nun seien Interessierte eingeladen, sich mit Delheid auf die Suche zu machen nach all dem, was im Leben geschenkt wird. Abgerundet wird der Podcast mit interaktiven Bausteinen wie einer Pinnwand und einer Challenge.