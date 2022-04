Idee nicht nur zu Ostern aus Korschenbroich : Entwicklungshilfe durch Patenschaft für Hühner

Von Karin Verhoeven Es mag zunächst nach Spinnerei klingen: Mit Hühnern Entwicklungshilfe zu leisten. Doch es klappt, wie ein Projekt der Kinder- und Familienhilfe Namibia belegt.

Hennen als Entwicklungshelfer? Das ist tatsächlich kein Witz. Denn im „Anistémi Berufskolleg“ in Usakos in Namibia – dem Partner der in Glehn ansässigen Hilfsorganisation „Kinder- und Familienhilfe Namibia“ – gibt es neuerdings einen Hühnerstall mit mittlerweile 75 Legehennen in Freilandhaltung.