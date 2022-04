Goldene Hochzeit in Korschenbroich : Goldene Hochzeit - Im Westernclub hat es gefunkt

Goldene Hochzeit in Korschenbroich

Korschenbroich Im einstigen Westernclub in Korschenbroich lernten sie sich 1970 kennen. Seitdem sind Elisabeth und Wolfgang Pohl ein Paar.

Im damaligen Korschenbroicher Westernclub fing alles an: Dort trafen sich Wolfgang und Elisabeth Pohl im Jahr 1970 das erste Mal. Wolfgangs hartnäckiges Werben um seine Angebetete führte schließlich zum Erfolg, sodass aus den beiden erst ein Liebes- und am 14. April 1972 auch ein Brautpaar wurde.

Wolfgang Pohl stammt ursprünglich aus Garmisch-Partenkirchen und erlernte den Beruf des Gastronomiefachmanns. Bis zu seiner Pensionierung war er bei der Firma „SMS Meer“ in Mönchengladbach tätig. Seine aus Waxweiler in Rheinland-Pfalz stammende Frau Elisabeth machte eine Ausbildung zur Näherin und arbeitete später als Küchengehilfin im Altenheim in Korschenbroich.