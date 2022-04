Landtagswahl in NRW : Simon Rock setzt auf Klimaschutz und Verkehrswende

Rhein-Kreis Der 33-Jährige tritt als Landtagskandidat für die Grünen im Wahlkreis Rhein-Kreis Neuss III an und hofft auf ein Direktmandat. Mit welchen Themen will er bei den Wählern punkten?

Die Chancen, dass er einen Sitz im Landtag ergattert, schätzt er als realistisch ein. Sicher sei aber nichts. Sollten die Grünen landesweit 15 Prozent der Stimmen holen, würde er über die Reserveliste (Platz 30) sehr wahrscheinlich in den Landtag einziehen, glaubt er. Die letzten Wochen vor der Wahl am 15. Mai werden noch einmal sportlich. Neben Wahlkampf in den sozialen Medien werden Rock und seine grünen Mitstreiter jedes Wochenende mit Infoständen unterwegs sein, er selbst wird noch einige Podiumsdiskussionen besuchen und dort mit den Kandidaten der anderen Parteien diskutieren, zusätzlich kündigt Rock an, auch Haustürwahlkampf machen zu wollen. Rock, geboren in Siegen, wohnhaft in Neuss, hat sich mit den anderen beiden Grünen Landtagskandidaten darauf geeinigt, dass er im Wahlkreis Rhein-Kreis Neuss III antritt. Durch seinen Sitz im Kreistag habe er auch Einblicke in Kaarst, Jüchen und Meerbusch. Den Wahlkreis 45 (Neuss) überließ er Susanne Benary.